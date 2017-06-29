В преддверии дня рождения принцессы Дианы, которой первого июля могло бы исполниться 56 лет, британские журналисты опубликовали интервью с поваром Кэролин Робб, которая готовила для королевской семьи с 1989-го по 2000 год. Женщина поведала о еде, которую леди Ди на дух не переносила.

По словам Робб, принцесса и ее супруг Чарльз старались питаться исключительно здоровой пищей. Все овощи и фрукты, поступавшие на стол представителям королевской семьи, были выращены на местном огороде.

Более того, другие продукты, например, хлеб, паста и даже майонез выпекались и готовились прямо на королевской кухне – монархи крайне редко посылали кого-нибудь в магазин или на рынок, так как доверяли лишь собственным поварам.

Кэролин поведела также, что, вопреки распространенным стереотипам, королевское меню вовсе не состояло из одних лишь деликатесов. Напротив, их подавали лишь по особым случаям. В остальном же, принцесса Диана, Чарльз и королевская чета предпочитали привычные рядовым британцам, но качественно приготовленные блюда.

Единственным ингредиентом, который королевским поварам приказывали избегать, был чеснок.

"Когда вам приходится постоянно общаться с большим количеством людей, особенно, высокопоставленных, важно, чтобы дыхание было свежим. Поэтому чеснок был под тотальным запретом. Других ограничений я не помню", — заявила Робб.