Как рассказала стилист Трисия Келли (Tricia Kelly) из расположенного в Вашингтоне салона красоты Randolph Cree, они с Мейплз не смогли договориться об оплате за прически и макияж, которые специалист должна была выполнить Марле и Тиффани для посещения инаугурации Трампа 20 января.

Вначале Марла через своего ассистента поторговалась с парикмахером, сообщив, что ее бюджет несколько меньше, чем озвученная Трисией цена — 500 долларов (стоимость услуг с выездом на дом к клиенткам).

"Мне сказали, что у них в бюджет заложено 300 долларов на мейкап и прически на двоих", — рассказала Келли.

После того как стороны сошлись на 350 долларах, Мейплз передала Келли, что вместо денег предлагает похвалить ее работу в своем аккаунте в Instagram (за обновлениями ее страницы следят более 43 тысяч подписчиков).

"Я была поражена. Я сказала, что не работаю бесплатно. Есть люди, у которых намного меньше денег, и они платят полную цену. Такое ощущение, что они пытались понять, что еще могут получить бесплатно за свое имя", — поделилась стилист.

После того как Келли сделала историю достоянием общественности, многие пользователи Twitter встали на ее сторону. "Просто платите людям! Иначе будете выглядеть высокомерными, грубыми и, честно говоря, дешевыми", — написала одна из участниц обсуждения.

Тем не менее некоторые юзеры встали на защиту Марлы и Тиффани, напомнив, что многие знаменитые женщины оплачивают работу стилистов и другого обслуживающего персонала постами в соцсетях, и, более того, многие специалисты сами предпочитают получить пиар, а не наличные.

53-летняя Мейплз — американская актриса и продюсер, живет в Нью-Йорке с 23-летней Тиффани — дочерью от брака с Дональдом Трампом. Они поженились в 1993-м и развелись в 1999 году. Данный развод стал вторым по счету для Трампа, в 1992 году он расстался с чешской моделью Иваной Зельничковой.