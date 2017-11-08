77-летний актер Чак Норрис рассказал, что ушел из кино ради помощи 54-летней жене Дженне, которая страдает от неясного заболевания. Американке очень плохо, она считает, что отравилась тяжелым металлом гадолинием, который был в составе одного из ее лекарств. Однако врачи не видят прямой связи между этим веществом и состоянием здоровья женщины, сообщает Sun.

Серьезные проблемы со здоровьем у жены Норриса начались несколько лет назад. Американка лечилась от ревматоидного артрита и была вынуждена часто делать МРТ. Для улучшения качества снимков ей были введены лекарства, содержавшие гадолиний.

Вскоре после этого состояние жены актера ухудшилось. У нее сильно поднялась температура, начали болеть ребра и суставы. Дженна Норрис задыхалась и была крайне слаба.

Врачи долго не могли сказать, в чем именно причина недуга американки. Та считает, что все дело в тяжелом металле, который ей вкалывали продолжительное время. В настоящий момент негативное влияние гадолиния на организм официально не доказано, его свойства не до конца изучены.

Дженна Норрис проходит лечение в одной из клиник Невады. Супруг ни на шаг не отходит от жены. Пара судится с компаниями, которые производят лекарства, содержащие гадолиний.

Перспективы выздоровления Дженны Норрис пока неясны.