Чарли Шин бросил пить, стал веганом и занялся йогой

Как рассказал собеседник ресурса, Шин перешел на веганскую диету вместе со своей подругой, 26-летней Джулией Стамблер. 51-летний актер начал заниматься йогой и практически отказался от выпивки, утверждает источник.

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В июне 2016-го Шин раскрыл подробности того, как он заразился ВИЧ. Артист признался, что это произошло после того, как он пару раз занялся незащищенным сексом. "Однажды ночью я был слишком пьян или просто поленился, и вот вам, пожалуйста", — рассказал он.

Чарли Шин (настоящее имя Карлос Ирвин Эстевес) снялся в таких фильмах, как "Взвод", "Уолл-стрит", "Горячие головы", "Очень страшное кино" и "Мачете убивает".