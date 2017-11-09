По словам собеседника издания, инцидент якобы произошел во время съемок фильма "Лукас", вышедшего в 1986 году. Хэйм и Шин сыграли в нем одни из главных ролей.

"Хэйм рассказал мне, что занимался сексом с Шином на съемках "Лукаса". Он сказал, что они употребляли марихуану и занимались анальным сексом. Хэйм говорил, что после этого Шин отстранился от него", — поведал Брашиа. Артист подчеркнул, что впоследствии это произошло еще раз.

По информации издания, несколько десятков других источников, в том числе актер Кори Фельдман, подтвердили, что Хэйм рассказывал им эту историю. Помимо этого, один из собеседников портала заявил, что Шин сам поведал ему о случившемся, подчеркнув, что все произошло по согласию сторон. Кори Хэйм скончался в 2010 году от пневмонии, ему было 38 лет.

Как пишет The Hollywood Reporter, Шин прокомментировал обвинения в педофилии. Актер отрицает сексуальные контакты с Хэймом.