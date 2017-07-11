Во время празднования Лиго дизайнер и его семья находились в своем сельском доме в Земгале. По словам Давидса, он гулял, когда ему внезапно стало плохо, он чуть не потерял сознание - и пошел во двор дома, где были люди, пишет издание Kas Jauns. Прибывшие на вызов медики решили госпитализировать дизайнера. "По дороге в больницу пришлось остановить машину - почти остановилось сердце, пульс был всего 20 ударов в минуту, - рассказал Давидс. - Уже потом я узнал, что мне ввели какое-то лекарство. Чудо, что я все еще жив".

В больнице он пробыл две недели. Сейчас, по признанию Давидса, он будет внимательнее относиться к своему здоровью.