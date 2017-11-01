Американская писательница Анна Грэм Хантер обвинила голливудского актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах во время съемок фильма "Смерть коммивояжера" по пьесе Артура Миллера в 1985 году. На тот момент ей было 17 лет, а актеру - 45.

Как написала сама Хантер в журнале The Hollywood Reporter, в ее первый съемочный день Хоффман попросил ее сделать ему массаж ног и она согласилась. "Он открыто флиртовал, трогал меня за попу, говорил о сексе со мной. Однажды утром я пошла в его гримерку, чтобы узнать его пожелания на завтрак. Он посмотрел на меня, а потом сказал: "Я буду яйца вкрутую и клитор всмятку", - вспоминает она.

По словам Хантер, после этой фразы все находящиеся в гримерке засмеялись, а она в замешательстве выбежала, ушла в туалет и заплакала. Актриса подробно описала все домогательства Хоффмана на протяжении пяти недель в своем дневнике и отправила его своей сестре.

"Сегодня, когда я шла с Дастином к его лимузину, он схватил меня за попу четыре раза. Каждый раз я его била, очень сильно, и говорила ему, что он развратный старик", - приводит издание одну из цитат из этого дневника.

Хантер подчеркивает, что, когда она жаловалась коллегам на поведение Хоффмана во время съемок, те заявляли ей, что она должна пожертвовать чем-то ради фильма. "В 49 лет я поняла, что поведение Хоффмана вписывается в ту картину, которая происходит в Голливуде и других местах", - отметила она. "Он был хищником, я была ребенком, это было сексуальная домогательство", - добавила Хантер.

Хоффман уже отреагировал на обвинения в домогательствах и принес свои извинения. "Я с огромным уважением отношусь к женщинам и очень сожалею о том, что какие-то мои действия могли принести ей дискомфорт. Я извиняюсь. Эта ситуация не отражает того, кем я являюсь на самом деле", - заявил актер.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказались известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.

На днях в прессе появились сообщения о том, что актер из сериала "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Спейси извинился перед Рэппом, который заявил, что инцидент произошел в 1986 году. Рэппу тогда было 14 лет и он только начинал свою карьеру в кино.

"Я глубоко уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером. Я шокирован этой историей. Честно говоря, я не помню этой встречи, она должна была быть около 30 лет назад", - заявил Спейси, извинившись за случившееся. Вскоре стало известно о приостановке съемок сериала "Карточный домик", в котором Спейси играет главную роль, из-за скандала.

В октябре крупный скандал вспыхнул в Голливуде после того, как десятки женщин обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, среди которых были знаменитые актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн 8 октября был уволен из Weinstein Company, сооснователем которой он являлся. Компания отозвала имя продюсера из выходных данных всех фильмов, в работе над которыми он принимал участие. Продюсер также был исключен из состава Американской академии киноискусств и Британского института кино. Расследование в отношении него ведет полиция Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Лондона.