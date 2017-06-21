Трехкратный лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль британский актер Дэниэл Дэй-Льюис объявил о том, что больше не будет сниматься в кино.

В заявлении, обнародованном агентом 60-летнего Дэй-Льюиса, говорится, что он "больше не будет работать актером". В заявлении сказано также, что это личное решение самого Дэниэла Дэй-Льюиса, и что он "бесконечно благодарен всем своим коллегам и зрителям".

Он сыграл свою первую роль в кино еще подростком, в "Воскресенье, кровавом воскресенье" в 1971 году. На счету актера не так много фильмов, он всегда тщательно подходил к выбору кинопроектов и обычно снимался лишь раз в три-пять лет.

Трижды за свои роли он удостаивался премии "Оскар" - за фильмы "Моя левая нога" (1989), "Нефть" (2007) и "Линкольн" (2012). Среди других его известных работ - "Последний из могикан" (1992), "Боксер" (1997) и фильм Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка" (2002).

В этом году выйдет последний фильм с его участием - "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона, в котором изображен мир моды в Лондоне 1950-х годов.

В 2013 году Дэниэл Дэй-Льюис был признан журналом Time одним из 100 самых влиятельных людей в мире.

"Я уже несколько раз в жизни говорил себе и всем окружающим, что больше никогда не буду сниматься в кино. Однако каждый раз возвращаюсь, играю, и вновь мне дают все эти дурацкие статуэтки и призы за лучшую мужскую роль. Но никогда я не возвращался с мыслью о том, что должен сыграть, чтобы получить "Оскар". Это не обо мне", - говорил Дэй-Льюис в одном интервью.