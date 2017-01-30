Спортсмен и бывшая участница группы Spice Girls поженились почти 18 лет назад. По словам Бекхэма, недавно они "обновили" свои свадебные клятвы, причем по сравнению с первой церемонией все было гораздо более уединенно – присутствовали всего шесть человек.

"У нас сильная семейная ячейка. У нас сильные родители. Нас растили с правильными ценностями", – отметил спортсмен и добавил, что без ошибок не обойтись, и всем известно, что брак временами бывает трудным.

Кроме того, Бекхэм прокомментировал слухи о том, что они с женой вместе только потому, что это бренд. "Конечно нет. Мы вместе, потому что мы любим друг друга, потому что у нас четверо потрясающих детей", – сказал он.