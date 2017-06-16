В июле 2016 года компанию Red Granite Pictures обвинили в том, что она привлекла $100 млн похищенных средства из малайзийского фонда на съемку фильма "Волк с Уолл-cтрит", в котором Ди Каприо сыграл главную роль.

Как отмечается, актер активно сотрудничал со следствием и предоставлял следователям все подарки, которые каким-либо образом могли помочь следствию.

"Он также вернул "Оскар", который выиграл Марлон Брандо, подаренный Ди Каприо студией Red Granite в качестве благодарности за работу над "Волком с Уолл-cтрит", — говорится в сообщении представителей актера.