"Дима был в стационаре, хотели проводить операцию, но, в связи с участием в программе "Голос" и чтобы не отменять запланированные гастроли, было принято решение перенести операцию на более поздний срок", — пояснила Рудковская.

По ее словам, Билан будет в отпуске до 20 марта. "Далее все по плану — "Голос" и гастроли", — добавила она.

Ранее Билан рассказал о своих проблемах со здоровьем. Артист стал лауреатом музыкальной премии "Звуковая дорожка". Получить приз лично он не смог и во время сеанса телевизионной связи заявил, что находится в больнице.