Артист стал лауреатом музыкальной премии "Звуковая дорожка". Получить приз лично он не смог и во время сеанса телевизионной связи заявил, что находится в больнице.

"Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем", – рассказал Билан.

Свое похудение артист объяснил изданию тем, что он решил себя немного разгрузить, поскольку гастрольные будни не способствуют правильному режиму питания.

"И поскольку были предпосылки возможного гастрита, я решил прислушаться к своему организму, более внимательно отнестись к своему здоровью", – отметил Билан.

Он добавил, что в настоящее время практикует сыроедение, стал более избирательно относиться к тому, что ест.