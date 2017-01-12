Издание приводит официальный ответ ведомства. Ранее редакция направила в организацию запрос такого содержания: "Применяла ли СБУ какие-либо меры по отношению к гражданину России Диме Николаевичу Билану 1981 года рождения в связи с его антиукраинской позицией?"

В марте 2016 года Билан принял участие в концерте на Васильевском спуске, посвященном годовщине присоединения Крыма к России.

СБУ по состоянию на начало 2017 года запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры, по мнению ведомства, угрожающих национальной безопасности страны. Среди них актер Михаил Боярский, певцы Олег Газманов и Иосиф Кобзон.