7 апреля Платону исполнилось 4 года, однако даже в праздничный день отец мальчика не позволил его бабушке, дедушке и тете повидаться с именинником.

"Моя жена три дня по девять часов подряд стояла возле дома, где живет Шепелев, в надежде, что Платона поведут в садик или на прогулку и она его увидит, передаст от нас подарок. Простыла, но ничего не добилась. У меня неважное здоровье. Иногда страшные мысли посещают: увижу ли Платона до своей смерти?" — цитируют СМИ отца Жанны.

Родители Фриске через суд добились права видеться с внуком, однако Шепелев препятствует этому, из-за чего был оштрафован.