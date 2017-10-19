81-летний Михаил Кокшенов по-прежнему находится в реанимации. Как сообщалось ранее, 17 октября его доставили туда на скорой прямо с улицы.

Дочь артиста Алевтина рассказала, что инсульт у ее отца случился на улице. Он бродил в районе "Мосфильма", недалеко от своего дома, как потерянный.

Сейчас, по ее словам, состояние Михаила Кокшенова стабилизировалось, хотя он и остается в реанимации, пишет "Комсомольская правда".

"Отец в сознании, разговаривает, руки и ноги тоже активны", — сообщила дочь легендарного актера, добавив, что его активно лечат, за ним хорошо ухаживают в больнице, назначили различные процедуры. Утром 18 октября врачи оценивали состояние Кокшенова как тяжелое.

Актер снялся почти в сотне фильмов, среди которых, в частности, такие известные киноленты, как "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Не может быть!" и многие другие.