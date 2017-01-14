Намерения она подтвердила на своей странице в Facebook. "Я планирую заняться своими тремя маленькими детьми и обустроить наш новый дом", — объяснила Иванка Трамп.
Такое решение связано с кадровыми перестановками в Белом доме. Муж бизнес-леди — Джаред Кушнер получил должность в администрации и будет заниматься торговыми сделками с Ближним Востоком.
Члены семьи Трампа, готовясь к переезду из Нью-Йорка в столицу, распродадут свои активы во избежание нарушения закона о противодействии конфликту интересов.
Во время президентской кампании Трампа его 35-летний зять был одним из основных помощников в предвыборном штабе. Инаугурация избранного президента назначена на 20 января.