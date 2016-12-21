Голливудский актер Дольф Лундгрен, который прибыл в Москву после танкового трипа в Белоруссии, признался, что подумывает о переезде в Россию.

В интервью РИА "Новости" исполнитель роли Ивана Драго в "Рокки-4" признался, что разочарован итогами президентской кампании в США и заявил, что победитель гонки Дональд Трамп - незрелый политик. "Если в Америке станет хуже, то я подумаю о переезде", - добавил он.

В то же время актер высоко оценил лидерские качества российского президента на контрасте с американскими коллегами. "Я, конечно, в политике не эксперт, но ваш президент Владимир Путин собран, спокоен, он зрелый политик и у него всегда есть план", - пояснил Лундгрен.

В российской столице гость из Голливуда посетил фестиваль "Путешествие в Рождество", прогулялся на Манежной площади, получил в подарок пятикопеечную монету XVIII века и сфотографировался под елкой.

Дольф Лундгрен - американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер шведского происхождения. Получил всемирную известность благодаря ролям в боевиках 1980-1990-х годов. Снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в картинах "Универсальный солдат", "Властелины вселенной", "Дерево Джошуа", "Каратель" и "Неудержимые". В качестве режиссера снял ленты "Защитник", "Механик" (в этой картине Лундгрен также играет главную роль русского десантника-"афганца"), "Миссионер", "Опасная гастроль" и "Машина для убийств".