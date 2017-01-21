В конце композиции к танцу присоединились вице-президент Майк Пенс с супругой Карен. Композицию для танца исполнит джазовая певица из Нэшвилла Эрин Боэм.

Также стало известно, что в качестве дизайнера бального платья первой леди США Меланьи Трамп для церемонии инаугурации ее супруга выступил Эрве Пьер, передает gazeta.ru со ссылкой на Just jared.

"Это честь – одевать первую леди. Мне, в общем-то, повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera. Так что, я чувствую себя счастливым и считаю за честь одевать Меланью Трамп, но в этот раз уже под своим именем", — сказал Пьер, отметив, что новая первая леди, как бывшая модель, "знает чего хочет", что облегчило его работу.

Супруга избранного президента США Дональда Трампа в день инаугурации мужа надела светло-голубой наряд Ralph Lauren. По словам Меланьи Трамп, ее вдохновил образ Жаклин Кеннеди: в похожем наряде Кеннеди посещала инаугурацию своего мужа Джона Кеннеди в 1961 году.