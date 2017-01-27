"Честно говоря, она отвратительна", — охарактеризовал артистку Трамп.

По его словам, выступление Мадонны является позором для США.

Ранее сообщалось, что Мадонна во время выступления на "Марше женщин" в Вашингтоне несколько раз нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа. В частности, она заявила, что наступил "новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди". Кроме того, она добавила, что "думала о взрыве" Белого дома.

Позже Мадонна заявила, что ее слова были грубо вырваны из контекста.