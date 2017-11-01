"Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны. Он спустился вниз, пообщался с представителем домоуправления и уехал. Никакого наряда не было, я, кстати, тоже в это время находился не в Москве, а был с Арменом Борисовичем на телефонной связи", — сообщил Согомонян.

Также от имени Джигарханяна Согомонян обратился к журналистам с просьбой прекратить копаться в его личной жизни.

Ранее сообщалось, что Джигарханян отправился в квартиру своей супруги в Москве, чтобы забрать свои вещи. На месте он попытался вскрыть замок входной двери. "Прибывший по вызову наряд полиции схватил актера, и квартиру хоть и с боем, но удалось отстоять от посягательства", — рассказала близкая подруга супруги актера.

Она сообщила, что после выписки из больницы Джигарханян несколько дней жил в своем рабочем кабинете в театре, после чего его друзья арендовали для него квартиру.