Один из наиболее успешных деятелей современного Голливуда, завоевавший в прошлом году звание самого сексуального и высокооплачиваемого актера в мире, не против добавить в свое портфолио еще одну впечатляющую строчку. Дуэйн "Скала" Джонсон решил стать президентом США, выяснил журнал GQ.

Со своим изумительным телом и любовью к лошадям Дуэйн Джонсон - единственный кандидат, у которого есть шанс вызвать уважение у Владимира Путина в том, что касается мужественности, утверждает издание. К тому же, отмечается в статье, если Дональд Трамп смог стать президентом, то у Джонсона это должно получиться без труда.

Актер утверждает, что в прошлом году обе политические партии, конкурировавшие за место в Белом доме, обращались к нему за поддержкой, однако Джонсон отказался участвовать в политической кампании. "Я сейчас нахожусь в таком положении, когда мое слово имеет большой вес и влияние", - пояснил актер, на чью страницу в Instagram подписано 86 млн человек. Джонсон утверждает, что предпочел видеть, как американцы составляют о Клинтон и Трампе собственное мнение.

"Думаю, если бы я был президентом, уравновешенность имела бы большое значение. Готовность принять на себя ответственность за всех", - говорит актер.

Бывший рестлер признался, что получал предложения от неких "могущественных людей", которые предлагали ему вслед за Арнольдом Шварценеггером попробовать себя в роли губернатора Калифорнии. Однако на меньшее, чем президентство, он не согласен.

Спортсмен, актер, писатель и продюсер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала родился в 1972 году в Калифорнии. Его мать - полинезийка по происхождению, отец - из черных новошотландцев. Получил степень бакалавра по криминологии и психологии в Университете Майами, один сезон отыграл в Канадской футбольной лиге.

Дебютировал в WWF в 1996 году, став первым в мире рестлером в третьем поколении. Является восьмикратным чемпионом WWF/E, двукратным чемпионом WCW, двукратным интерконтинентальным чемпионом WWF и пятикратным командным чемпионом WWF. Также является шестым чемпионом Тройной короны и победителем Королевской битвы 2000 года. В 2000 году его автобиографическая книга "Скала говорит" возглавила список бестселлеров The New York Times. С 2001 года Джонсон снимается в кино. После дебюта в фильме "Царь скорпионов" попал в Книгу рекордов Гиннесса как актер, получивший самый большой (5,5 млн долларов) гонорар за первую роль.

Дуэйн Джонсон признавался, что стал актером ради стабильной карьеры и гарантированного заработка. Он не раз боролся с депрессией и выступает в поддержку людей с психическими расстройствами. Скала также известен тем, что на час раньше Барака Обамы объявил миру о смерти Усамы бен Ладена.