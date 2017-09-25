"Я за то, чтобы звучало много украинской музыки, но я думаю, что [закон] нужно немного доработать. Потому что есть множество композиций украинцев на английском и русском языке", — объяснила Джамала.

"Мы не должны постоянно слушать "Два кольори" (популярная украинская песня 1964 года) на радио", — подчеркнула исполнительница. Она добавила, что из-за закона "в один момент песня "1944" перестает быть украинской".

В 2016 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому квота песен на украинском языке в радиоэфире будет постепенно увеличиваться. Через три года после вступления нормы в силу композиции на государственном языке должны составлять 35 процентов.

Джамала победила на конкурсе "Евровидение", которое прошло в мае 2016 года в Стокгольме. Певица исполнила композицию "1944", посвященную депортации крымских татар при Сталине.