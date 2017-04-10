Американская певица Джанет Джексон рассталась с мужем через три месяца после рождения первенца, сообщает TMZ.

По информации издания, певица и ее муж, катарский миллионер Виссам аль-Мана, решили, что брак не удался. Однако они договорились сохранить хорошие отношения и совместно воспитывать сына. Отмечается, что ребенок останется с матерью, сейчас они временно живут в Лондоне.

50-летняя сестра короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет родила первенца 3 января. "Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады появлению их сына Иссу аль-Мана на свет", — сообщил тогда представитель артистки. По его словам, роды у певицы прошли без осложнений.

В апреле 2016 года Джанет Джексон отменила мировое турне, объяснив, что собирается посвятить себя планированию семьи, а шесть месяцев спустя подтвердила слухи о своей беременности. Ранее сообщалось, что в декабре 2012 года певица тайно обручилась с миллиардером из Катара Виссамом аль-Мана, а в начале 2013 года пара тайно поженилась.

Джанет Джексон родилась 16 мая 1966 года. На сцену она попала, когда ей было семь лет, а девять лет спустя подписала контракт с рекорд-лейблом A&M, который выпустил ее первую пластинку. Мировую славу ей принес альбом Control (1986). По данным журнала Billboard, Джексон входит в список самых продаваемых за всю историю современной поп-музыки исполнителей.