Отцом первенца стал третий муж Джексон, катарский бизнесмен Виссам аль-Мана, чья компания занимается продажей одежды luxury-брендов в странах Персидского залива. Аль-Мана младше Джексон на девять лет.
Джанет Джексон - известнейшая американская поп- и RnB-певица, композитор, автор песен и актриса, начавшая свою карьеру в восьмидесятых годах. Джанет - младшая сестра скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет Майкла Джексона.
В активе Джексон - одна номинация на "Оскар", 34 премии журнала Billboard, 20 номинаций на "Грэмми", из которых шесть завершились победой, и ряд других наград.
По данным журнала Billboard, Джанет Джексон входит в список самых продаваемых исполнителей за всю историю современной поп музыки: по всему миру продано более 100 миллионов копий ее записей.