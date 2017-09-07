Актер Джаред Лето "запутался" в фильмах про Джокера, сообщает Variety.

Сам Лето сыграл этого злодея из вселенной DC Comics в фильме "Отряд самоубийц". В настоящее время идет работа над сиквелом. Кроме того, планируется снять отдельную ленту про Джокера и Харли Квинн с участием Лето и Марго Робби соответственно.

Также есть информация, что на роль этого персонажа в фильм о становлении Джокера могут пригласить Леонардо ДиКаприо.

Отвечая на комментарий журналистки о том, что она запуталась в планах Warner Bros. относительно Джокера, Лето сказал: "Я тоже слегка запутался. Но да, в мире DС происходит пара вещей".

По словам актера, ему понравился Джокер, и это отличный персонаж. "Это большая вселенная, и когда вы играете Джокера, никакого чувства собственности нет", – отметил Лето.

Как добавил артист, это можно сравнить с эстафетой, и ему интересно, что получится в других проектах.