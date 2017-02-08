Актер Джек Николсон сыграет в англоязычном ремейке номинированного на "Оскар" фильма "Тони Эрдманн". Артист впервые появится в кино после семилетнего перерыва, сообщает Associated Press.

В картине также снимется американская артистка Кристен Уиг, известная по фильмам "Марсианин", "Она" и "Невероятная жизнь Уолтера Митти".

В январе оригинальная лента "Тони Эрдманн" немки Марен Аде была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В комедии рассказывается история отношений отца-пенсионера с дочерью — топ-менеджером консалтинговой компании. Картина 2016 года также стала номинантом французской кинопремии "Сезар". В новом проекте Аде выступит в качестве исполнительного продюсера.

Ранее в январе артист Питер Фонда сообщил об уходе Николсона на пенсию. Он подчеркнул, что не знает о причине такого решения актера.

Последним выпущенным на экраны фильмом с Николсоном на сегодняшний день является комедия "Как знать..." (How Do You Know?), которая вышла на экраны в декабре 2010 года.

79-летний Джек Николсон — американский актер и режиссер. Он был номинирован на "Оскар" 12 раз и получил эту награду трижды. За свою 60-летнюю карьеру Николсон сыграл в таких лентах, как "Отступники", "Лучше не бывает", "Волк", "Бэтмен", "Пролетая над гнездом кукушки" и "Китайский квартал", а также в картине Стэнли Кубрика "Сияние".