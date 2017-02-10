На днях актер дал откровенное и довольно жесткое интервью изданию "Московский комсомолец", где рассказал о всех своих женах и разделе имущества со второй женой.

По словам артиста, он очень хотел ребенка после того как погибла его дочь от первого брака с актрисой Аллой Ванновской (Елена погибла в возрасте 23 лет, уснув в работающей в гараже машине). Власова, у которой уже был сын, и особенно ее мать были против, говорит Джигарханян.

К моменту развода в 2015 году, рассказал артист, они уже около 5 лет не жили вместе - Власова жила в Америке, он сам - в России. Теперь бывшая жена заявила свои права на имущество, о чем Джигарханян говорит с возмущением - на все заработал он. По его словам, он готов поделить все пополам, но экс-супруга хочет получить все - деньги от продажи дома в США, квартиру и т.д.

В интервью он довольно жестко высказывается в адрес бывшей жены. На один из вопросов корреспондента ответив так: "Твоя ошибка в том, что ты говоришь "люди". Все дело в том, что моя партнерша — не человек, ответственно тебе заявляю. Могу на любом уровне это сказать".

Рассказал Джигарханян и о жизни с третьей женой Виталиной, которая моложе его на 50 лет. Он прекрасно осознает огромную разницу в возрасте, говорит, что доверяет лишь себе, но при этом благодарен молодой супруге. "Я ее очень люблю, она очень заботится, много думает обо мне. Но ты знай, девочка моя: у нас разница в 50 лет", - говорит артист.