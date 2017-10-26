"Возбуждено уголовное дело", – добавил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, но имени потерпевшего не уточнили.

По данным полиции, потерпевший обратился в органы правопорядка 24 октября. Он рассказал что с 1 по 10 октября 2017 года неустановленное лицо, находясь в помещении организации, где работает заявитель, тайно похитило паспорт гражданина России на его имя.

При этом в 57-й городской больнице, куда Джигарханян был госпитализирован 10 октября, рассказали, что паспорт нужен и при плановой, и при экстренной госпитализации.

Ранее 82-летний Джигарханян заявил, что не готов простить свою жену, 38-летнюю Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, причинила ему много боли.

Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась из учреждения по собственному желанию. На прошлой неделе ее представитель Ирина Мазур говорила о намерении Цымбалюк-Романовской начать бракоразводный процесс.

Также сообщалось, что Джигарханяна выписали из больницы.