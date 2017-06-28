"Иск Романовой к нашей семье отклонен. Обвинения Романовой (сестра погибшей Браташ - прим. ред.) в том, что завещание поддельное, что Джигурда насильник признаны недействительными. Как я говорила раньше - мы победили", - написала фигуристка в Instagram.

"ne информацию российским СМИ подтвердил адвокат Андрей Князев. «Суд удовлетворил исковое заявление Анисиной и Джигурды о признании права собственности на имущество по завещанию… Суд признал завещание… И все наследство отошло Анисиной и Джигурде в равных долях», - цитирует юриста "Телепрограмма".

По завещанию Людмилы Браташ Джигарда и Анисина получили деньги, хранившиеся на счетах в нескольких банках, три квартиры в Москве и квартиру во Франции.