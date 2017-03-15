Джигурда также предложил внести соответствующие изменения в название непризнанного государства, переименовав его в Донецкую народную республику Украины. "Мне ответили на высочайшем уровне, что они не Украина, а часть Новороссии", — пояснил он.

Артист добавил, что гражданства ДНР его лишили после того, как он предложил провести референдум по поводу переименования республики.

Паспорт ДНР был выдан Джигурде из-за ошибки, заявлял глава республики Александр Захарченко, 14 марта лишивший шоумена гражданства. По факту произошедшего будет проведена проверка, пишет РЕН ТВ. Актер был гражданином ДНР всего пять дней.