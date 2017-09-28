Харингтон и Лесли впервые появились на публике как пара в апреле 2016 года. До этого они не демонстрировали свои отношения, однако, по информации СМИ, встречаться начали еще в 2012-м.

В "Игре престолов" Харингтон сыграл Джона Сноу, а Лесли — рыжеволосую одичалую Игритт. По сюжету саги изначально враждующие персонажи влюбляются друг в друга. Игритт погибает в конце четвертого сезона.

Фэнтезийный сериал выходит на телеканале HBO с 2011 года. 28 августа завершилась седьмая часть, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.

Роуз Лесли снялась в таких фильмах, как "Медовый месяц", "Сейчас самое время" и "Последний охотник на ведьм", а также в сериалах "Утопия", "Аббатство Даунтон" и "Лютер". Харингтон сыграл в лентах "Помпеи", "Седьмой сын" и "Сайлент Хилл 2".