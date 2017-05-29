Звезда Голливуда Джон Траволта передал в дар авиационному музею в Австралии принадлежащий ему самолет "Боинг-707". Самолет был выпущен в 1964 году для австралийской авиакомпании Quantas и приобретен Траволтой после списания в 1994 году.

"Крайне рад сделать историческое заявление о том, что я передаю свой любимый "Боинг-707" в дар Обществу восстановления исторических самолетов (HARS)", — сообщил актер в специальном заявлении, информирует Agence France-Presse.

Техники из HARS планируют восстановить самолет в достаточной мере для того, чтобы он смог совершить перелет из поместья Траволты во Флориде на базу Общества, расположенную в 145 километрах от Сиднея. Точная дата перелета пока неизвестна, однако сам Траволта планирует быть в числе членов экипажа, который поведет самолет в Австралию.

По словам президента HARS Боба Де Ла Ханти, идея передать самолет Обществу впервые возникла во время его встречи с Траволтой еще в 2009 году. Окончательное решение расстаться с самолетом Траволта принял в начале 2017 года, после чего актер вступил с HARS в переговоры по поводу деталей передачи.

Траволта является лицензированным пилотом, а его опыт вождения самолетов насчитывает несколько тысяч часов. При его особняке во Флориде предусмотрена парковка для двух самолетов — "Боинга-707" и "Гольфстрима". Лично управляя самолетом, актер посетил большое количество стран.