"Я извиняюсь за плохую шутку о Трампе, Вышло не так, как задумывалось, у меня не было злого умысла. Я только пытался повеселиться, а не вредить кому-либо", — заявил актер.

Депп пошутил об убийстве Трампа на музыкальном фестивале в Гластонбери. "Когда в последний раз актер убивал президента?" — спросил Депп у публики. Он уточнил, что сам артистом не является: "Я лгу, что я актер, чтобы зарабатывать на жизнь". Слова об убийстве президента актером — намек на историю смерти Авраама Линкольна. Он в 1865 году был убит в зрительном зале театра. В главу государства, находившегося в ложе, выстрелил игравший одну из ролей Джон Бут.

Позднее слова актера прокомментировали в Белом доме. "Президент Трамп осуждает насилие в любом виде, и очень печально, что такие, как Джонни Депп, не следуют его примеру", — говорится в заявлении. В Секретной службе, занимающейся, помимо прочего, охраной первых лиц США, отметили, что взяли на заметку это высказывание актера.

19 мая Депп заявил, что готов сыграть Трампа в сатирическом шоу Saturday Night Live. В феврале 2016-го Депп уже пародировал Трампа в комедийном байопике Funny Or Die. 50-минутный фильм основан на книге республиканца "Деловое искусство", вышедшей в 1987 году.