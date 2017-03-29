Ранее сообщалось, что Депп подал в суд на менеджеров из TMG, которые за 17 лет сотрудничества якобы присвоили себе почти $30 млн. Те, в свою очередь, подали встречный иск и заявили об бесконтрольных тратах артиста.

Теперь юрист Деппа утверждает, что противная сторона процесса не имеет адекватной защиты, а лишь следует плану по дискредитации актера.

В свою очередь, пресс-секретарь TMG сказал, что компания с нетерпением ждет момента расстановки всех точек над "и" и раскрытия "непрерывной лжи" Деппа.

Журнал также приводит слова источника, согласно которому у Деппа в настоящее время все хорошо, и актер сфокусирован в основном на своей карьере.

По информации СМИ, Депп в разное время потратил $75 млн на 14 объектов недвижимости, включая шато во Франции, дома в районе Лос-Анджелеса и ряд островов.