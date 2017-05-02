Депп уволил своих финансовых менеджеров в марте 2016 года, после чего подал на них иск на 25 миллионов долларов за мошенничество при управлении его капиталами и присвоение средств. В ответ управленцы заявили, что актер сам тратил свои гонорары и активы на что угодно, кроме аккуратной уплаты налогов, и подали против Деппа ответный иск, сообщает Daily Mail.

В исковом заявлении, поданном TMG в Верховный суд Калифорнии 1 мая, содержится требование провести медицинское освидетельствование звезды на предмет наличия у него симптомов ониомании.

В своих предыдущих интервью актер хвастался, что любит совершать компульсивные покупки, но это его частное дело. По словам представителей TMG, на момент прекращения работы с ними Депп тратил до двух миллионов долларов в месяц, что превышало возможности его состояния.

"Бахвальство Деппа в интервью своих чрезмерных тратах является свидетельством его психических отклонений. Депп очевидно страдает от компульсивного расстройства, что можно доказать при помощи медицинской экспертизы", — говорится в иске.

К числу покупок актера относится недвижимость в разных частях света, включая несколько островов в Карибском море, лошадиная ферма в Кентукки, а также 14 особняков на юге Франции.

Кроме этого, актер потратил пять миллионов долларов на приобретение пушки для того, чтобы выстрелить из нее прахом своего друга, журналиста и писателя Хантера С. Томпсона. Также Депп ежемесячно закупал алкоголя на сумму в 30 тысяч долларов.

В поданном против актера ответном иске компания требует привлечь его к ответственности за незаконный разрыв контракта.

Сообщается, что за свою кинокарьеру актер заработал примерно 650 миллионов долларов. Фильмы с его участием приносят в среднем 2,8 доллара на каждый вложенный в них доллар.