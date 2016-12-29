Cостояние Лукаса равняется 4,6 млрд долларов. Основную часть этой суммы режиссер получил, продав компанию Lucasfilm корпорации The Walt Disney Company в 2012 году за 4,05 млрд долларов.

На втором месте в списке - американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг, состояние которого оценивается в 3,7 млрд долларов. В конце 1990-х годов Спилберг стал одним из основателей киностудии DreamWorks. Свою первую ленту режиссер создал в 11 лет, а первого приза был удостоен в 13 лет на юношеском конкурсе за 40-минутную ленту о войне "Побег в никуда". Спилберг в течение многих лет также получает часть прибыли компании Universal Pictures.

На третьем месте одна из самых известных телевизионных ведущих в США - Опра Уинфри. У нее 2,8 млрд долларов. Основным источником ее доходов стала ее компания Harpo Productions.

На четвертом месте - двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан. Значительную часть из состояния в 1,2 млрд долларов ему принесла реклама спортивной одежды и обуви.

Пятое место журнал отдал иллюзионисту Дэвиду Сет Коткину, всемирно известному под псевдонимом Дэвид Копперфильд (850 млн долларов). Как отмечает издание, он с большим успехом вложил средства, заработанные благодаря выступлениям, в крупную коллекцию "магических артефактов".

На шестой позиции - американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Джон Комбс, известный под именем Дидди. В 2009 году он основал группу Diddy - Dirty Money. По оценке Forbes, Шон Комбс является одним из самых влиятельных и состоятельных деятелей мира хип-хопа. Его состояние на данный момент составляет 750 миллионов долларов.

Седьмое место у Тайгера Вудса - 14-кратного победителя турниров по гольфу "Мэйджор", который за свою карьеру выиграл 77 турниров PGA Тура и 39 турниров Европейского тура. У него 740 млн долларов.

Еще один американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, более известный под сценическим именем Dr. Dre, обосновался на восьмом месте. Он один из наиболее успешных битмейкеров в рэп-музыке, считается отцом-основателем стиля джи-фанка. Его состояние оценивается в 710 млн долларов.

Писатель Джеймс Паттерсон с 700 млн долларов занял девятое место. Он широко известен благодаря серии детектив об инспекторе Алексе Кроссе. Паттерсон также написал четыре романа о детективе Майкле Беннете и 11 романов под эгидой "Женский клуб расследований убийств", а также множество самостоятельных произведений.

Замыкает первую десятку богатых знаменитостей американский актер, стенд-ап комик и сценарист Джерри Сайнфелд. Наибольшую известность ему принесла главная роль в комедийном телесериале "Сайнфелд". У него 670 млн долларов.

В общей сложности в список вошли 20 человек, в их числе рэппер Джей-Зи ($610 млн), певица Мадонна ($560 млн), музыканты Джимми Баффет ($550 млн) и Брюс Спрингстин ($460 млн), теле- и радио-ведущий, юморист Говард Стерн ($450 млн), Джон Бон Джови ($410 млн), ведущий своего радиошоу Раш Лимбо ($400 млн), гольфист Фил Микельсон ($375 млн), Барбара Стрейзанд ($370 млн) и актриса Кэти Айрленд ($360 млн).