Как оказалось, Майкл был очень щедрым благотворителем, который предпочитал не говорить о своих значительных тратах на помощь другим.

В частности, ведущий Ричард Осман рассказал, что одна женщина в программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно £15 тыс. на экстракорпоральное оплодотворение. "Джордж Майкл тайно позвонил на следующий день и дал ей эти £15 тыс.", – заявил Осман.

В 1997 году мать Майкла умерла от рака. Почти через 10 лет артист дал специальный бесплатный концерт в Лондоне для медсестер национальной службы здравоохранения в знак благодарности за помощь матери.

Кроме того, Майкл помог многим детям через пожертвования в Childline, он поддерживал и другие благотворительные организации, в том числе Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support.