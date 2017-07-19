Британский певец и композитор Эд Ширан бросил на произвол судьбы 13,5 млн подписчиков и удалился из Twitter, обидевшись на интернет-троллей, поднявших на смех его актерскую игру в первом эпизоде нового сезона "Игры престолов".

Ширан, которого пригласили в проект специально для исполнительницы роли Арьи Старк Мэйси Уильямс, сыграл безымянного солдата из армии Ланнистеров. Спустя всего сутки после премьеры Ширан заявил, что уходит из Twitter, а в его аккаунт теперь будут только транслироваться публикации из Instagram.

Как поясняет The Warp, фанаты телесериала посчитали, что камео Ширана отвлекает внимание от основного действия. Его персонаж назвали слишком легкомысленным, а самого музыканта - слишком наслаждающимся своим появлением в шоу.

В комментарии The Sun Ширан признался, что принимает критику слишком близко к сердцу. "Один твит способен испортить мне целый день", - заявил он. Позднее он уточнил в Instagram, что продолжит читать избранные Twitter-аккаунты, например посвященный Гарри Поттеру.

Стоит отметить, травлю певца в Сети устроили не только поклонники "Игры престолов", но и фанаты Леди Гаги, которые посчитали, что он слишком пренебрежительно высказался об их кумире в недавнем интервью. Сама Леди Гага, которая с помощью фонда Born This Way Foundation борется с проявлениями агрессии, заступилась за британского коллегу и попросила своих слушателей "вести себя хорошо".

Один из режиссеров "Игры престолов" Джереми Подесва публично заступился за музыканта, положительно оценив его актерскую игру. Как пишет Newsweek, Подесва подчеркнул, что Ширан идеально подходил для своей роли, потому что должен был петь в кадре. Он назвал музыканта чудесным человеком и артистом.

Throwback to the time I was a Lannister A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 16, 2017 at 7:09pm PDT

A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 16, 2017 at 8:46pm PDT

Big up @maisie_williams A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 18, 2017 at 12:53pm PDT

Sup A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 18, 2017 at 4:24pm PDT



