Как сообщает издание, в последнее время 55-летнего экс-премьера часто можно видеть на улицах Икшкиле, передвигающегося на гироскутере.

В разговоре с VZ Репше рассказал, что передвигаться на этом чуде техники не так уж просто, ведь у него всего одно колесо. "Не рекомендую мчаться на полной скорости, - советует бывший политик, - если на скорости 25 километров в час произойдет сбой электроники, падение и крепкий поцелуй родной земли неизбежны. Я и сам недавно упал и поцеловался с асфальтом. Домой пришел в крови".

Добавим, что модель гироскутера, на которой передвигается Репше, в США стоит 799 долларов.