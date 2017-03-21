О новой ведущей в телепроекте слухи ходили уже давно - зрители ожидали, что в шоу появится Виктория Боня, некогда одна из наиболее ярких участниц "Дом-2". Говорили также, что проект покинет кто-то из нынешних ведущих - Ольга Бузова или Ксения Бородина.

По информации российскихъ СМИ, первый выпуск с участием Орловой уже снят и скоро выйдет в эфир. Освоиться на съемочной площадке ей помогала Ольга Бузова.

По словам новой ведущей, работать в шоу ей понравилось. Продюсер проекта Алексей Михайловский подтвердил ввод новой ведущей, заверив, что Орлова пополнит, но не заменит старый состав.