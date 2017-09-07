Пятого сентября Кэти Холмс и Джейми Фокс впервые за четыре года подтвердила свои отношения. Пара согласилась на совместную фотосессию на одном из пляжей Малибу.

По неподтвержденной информации, Холмс так долго скрывала свои отношения с Фоксом из-за соглашения о разводе с Крузом, которое актриса подписала в 2012 году. Якобы звезда "Миссии не выполнима" настоял на том, чтобы его бывшая не говорила публично о своих романах в течение пяти лет после расставания с ним.

Впервые Холмс едва не нарушила это соглашение в 2013-м, когда ее впервые видели танцевавшей с Фоксом на благотворительном вечере. Вскоре Холмс назвала все предположения о ее романе с Джеймсом "смехотворными".

Совместные снимки Холмс и Фокса продолжали появляться в СМИ вплоть до недавнего времени.

Кэти Холмс и Том Круз начали встречаться в 2005 году. В 2006-м у пары родилась дочь Сури, вскоре после этого актеры поженились. В 2012 году Холмс подала на развод.