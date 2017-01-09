"Сегодня и послезавтра концерта не будет. Молю Бога, чтоб к Таллину подняли", — отметила Ваенга. Певица отменила выступления в Даугавпилсе и Тарту, которые должны были состояться в январе, передает kp.ru. На фотографии, опубликованной исполнительницей, она лежит на больничной койке под капельницей.

сегодня и послезавтра концерта не будет....... молю Бога , что б к таллину подняли......(((((( грипп. 2 ддень A photo posted by ElenaVaenga (@vaengaofficial) on Jan 8, 2017 at 8:59pm PST

15 декабря певица опубликовала в Instagram фотографию медицинского заключения, в котором ей запрещается петь в течение 10 дней из-за ларинготрахеита — воспалительного поражения гортани и трахеи. В том же месяце dni.ru сообщили, что муж артистки Роман Садырбаев попал в реанимацию из-за гриппа.

Ранее Ваенга уже жаловалась на слабое здоровье. В ноябре 2016 года она написала, что сильно заболела и это отразилось на ее голосе. "Простите. 1000 раз. Я человек, и я сломалась", — отметила исполнительница.