91-летняя королева ехала домой в Виндзорский замок после службы в Королевской капелле Всех Святых в Виндзорском парке.

Королева была в синем костюме и соответствующей шляпе, на пассажирском сиденье находился охранник.

Любовь королевы к вождению хорошо известна. В 2015 году по дороге на службу Елизавета II вырулила на газон парка, когда на дорожке ей преградила путь прогуливавшаяся пара с двумя детьми.

the queen driving herself home from church today is currently my favorite internet photograph pic.twitter.com/uPLFb8H2cz