На церемонии прощания Элтон Джон в одиночку исполнит их общую с Джорджем Майклом композицию Don't Let The Sun Go Down On Me. Примечательно, что после записи этого хита Элтон и Джордж (из-за его пристрастия к наркотикам) долго не общались. Помирились звезды только пять лет назад, и в последние годы общались достаточно близко, пишет "Комсомольская правда".

Похоронят Джорджа Майкла рядом с его матерью Лесли Панайоту — в семейной могиле на кладбище в Хайгейт, что на севере Большого Лондона. Она скончалась от рака в 1997 году, и тогда же ее знаменитый сын приобрел здесь дополнительное место.

Сообщается, что на похоронах Джорджа Майкла музыканта будут присутствовать только родные и близкие, представителей прессы на церемонию прощания не пустят.

Ранее сообщалось, что Джордж Майкл, которому было 53 года, мог умереть от сердечной недостаточности, однако официальный представитель певца заявил, что тот не был болен. Западная пресса пишет, что он мог умереть от героина. Полиция же говорит, что причина смерти певца пока не установлена.