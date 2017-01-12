Как говорят в народе, гениальность всегда где-то граничит с сумасшествием. Именно поэтому люди склонны сквозь пальцы смотреть на небылицы, которыми в порыве откровения делятся знаменитости. А если учесть образ жизни некоторых звезд шоу-бизнеса, то порой странности вполне объяснимы. Например, рассказы о встречах с инопланетянами.
Российская версия журнала Cosmopolitan собрала упоминания звезд о контактах с представителями инопланетных цивилизаций. Компания получилась довольно внушительная и разношерстная - от Элвиса до российской звезды 90-х Марины Хлебниковой.
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