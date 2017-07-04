В интервью журналу Harper's Bazaar Australia американская модель и актриса Эмили Ратаковски пожаловалась, что некоторых людей отпугивает ее большая грудь, пишет Daily Mail.

"Бывает, сталкиваюсь с таким: "Ах, она слишком сексуальна", — говорит Ратаковски. — Это что-то антиженское, когда со мной не хотят работать, потому что у меня слишком большая грудь. Что с ней не так? Это прекрасная женственная вещь, которой следует радоваться. Как бы какая разница? Отлично, когда грудь большая, отлично, когда маленькая. Почему это должно быть проблемой?"

Эмили Ратаковски получила известность после участия в клипе на песню Робина Тика Blurred Lines, которая в 2013 году заняла первые места в хит-парадах 24 стран, в том числе США, Великобритании, Германии и Франции. Она участвовала в неделях моды в Нью-Йорке и Париже, снималась в рекламе и телесериалах, играла в фильмах "Исчезнувшая", "Антураж" и "128 ударов сердца в минуту".