Известный режиссер Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию в Сербии. Об этом сообщает портал Dnevni Avaz.

По данным прессы, автомобиль Mercedes, которым управлял 67-летний водитель, вылетел с дороги на участке между Белградом и городом Чачак, расположенным в 140 км от столицы Сербии.

На место инцидента прибыла скорая. После оказания первой медицинской помощи Эмира Кустурицу и водителя доставили в больницу города Валево для дальнейшего обследования.

В минувшую среду картина Кустурицы "По млечному пути" была признана лучшим художественным фильмом на XXVI Международном кинофестивале "Золотой Витязь". Действие ленты разворачивается во время боснийской войны. Главный герой - молочник, доставляющий на осле через линию фронта провизию для солдат. Он встречает итальянку, которая переворачивает его жизнь. Главные роли в фильме исполнили сам Кустурица и актриса Моника Беллуччи.

Как и предполагалось, Эмир Кустурица на вручение наград в Севастополь 31 мая не приехал. Ранее сообщалось, что вместо Крыма он отправится в Китай, где приступит к работе над своим очередным фильмом.

Еще на открытии фестиваля стало известно, что высшая награда "Золотого Витязя" - Золотая медаль за выдающийся вклад в кинематограф имени Сергея Бондарчука - также присуждается Кустурице.

Эмир Кустурица снял такие известные фильмы, как "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо", "Завет". Его картины отмечены престижными наградами. "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получили картины Кустурицы "Папа в командировке" и "Андеграунд".

Кустурица также известен как участник фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин наградил режиссера российским орденом Дружбы.

Режиссер неоднократно снимался в собственных фильмах, играя в большинстве из них лишь небольшие роли. После фильма "По Млечному пути" он заявил, что принял решение больше никогда не исполнять роли в кино.