По словам Уотсон, она посчитала Золушку недостаточно воодушевляющей ролевой моделью. Как отметила актриса, Белль гораздо больше отвечает ее принципам.

Уотсон также рассказала, что изначально испытывала обеспокоенность в связи со сценарием "Красавицы и чудовища", но ей пообещали участие в создании героини.

"Она остается любопытной, участливой и открытой. И такую женщину я бы хотела воплотить в качестве ролевой модели при наличии выбора", – заявила актриса.

В итоге Золушку сыграла звезда сериала "Аббатство Даунтон" Лили Джеймс.

Ранее сообщалось, что трейлер "Красавицы и чудовища" побил рекорд "На пятьдесят оттенков темнее".