Сценарист и продюсер Венди Рисс обвинила актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах. Это произошло в 1991 году, передает The Guardian.

Рисс заявила, что Хоффман и сценарист фильма "Тутси" Мюррей Шизгал пригласили ее на встречу, чтобы обсудить перспективы адаптации ее пьесы. По словам писательницы, которой на тот момент было 20 лет, актер спросил ее, занималась ли она сексом с мужчиной, которому за 40 лет.

"Я никогда не забуду — он отходит, разводит руки и говорит: "Это абсолютно новое тело для исследований", — рассказала Рисс. Она добавила, что далее Хоффман пригласил ее погулять по магазинам, но она отказалась. Позже сценаристке сообщили, что Хоффман не принял предложение сотрудничать с ней.

Ранее в ноябре сообщалось, что Хоффмана обвинила в приставаниях блогер Анна Грэм Хантер. Она поведала, что, когда ей было 17 лет, артист просил ее делать ему массаж ног, флиртовал с ней и хватал за интимные части тела.

В октябре десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях продюсера Харви Вайнштейна. После этого аналогичные обвинения выдвинули в адрес режиссеров Джеймса Тобака и Бретта Ратнера, а также актера Кевина Спейси.

Хоффману 80 лет, в разные годы он получил премию "Оскар" за роли в фильмах "Крамер против Крамера" и "Человек дождя". Он также известен по таким картинам, как "Выпускник", "Полуночный ковбой","Тутси", "Марафонец", "Соломенные псы" и "Вся президентская рать".