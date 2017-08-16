Режиссера Романа Полански обвинила в сексуальных домогательствах еще одна женщина. Как заявила она на пресс-конференции во вторник, 15 августа, это произошло в 1973 году, когда ей было 16 лет, пишет Los Angeles Times.

59-летняя женщина назвала только свое имя — Робин. Она обратилась к прессе из офиса ее адвоката Глории Оллред. Подробностей инцидента ни Робин, ни юрист не рассказали. Известно только, что оно произошло на юге Калифорнии.

Робин заявила, что приняла решение выступить из-за заявлений потерпевшей по делу Полански 1977 года, Саманты Геймер, которая намерена ходатайствовать о закрытии дела. По словам Робин, это разозлило ее, и она решила заявить, что Геймер не единственная жертва Полански.

Оллред отметила, что предусмотренный законом срок подачи заявления по уголовному делу истек. Вместе с тем, Робин заявила о готовности свидетельствовать на процессе по делу Геймер, если Полански предстанет перед судом. Также она выразила надежду, что и иные жертвы его домогательств заявят о себе.

Робин стала третьей женщиной, заявившей о себе как о потерпевшей от домогательств Полански. Ранее, в 2010 году, с аналогичными обвинениями выступила британская актриса Шарлотта Льюис, которая играла в фильме режиссера 1986 года "Пираты". По ее словам, эпизод сексуального насилия произошел в 1982 году в Париже, когда ей было 16 лет.

Романа Полански обвинили в изнасиловании Геймер в 1977 году. По данным прокуроров, он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Полански вину признал и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако бежал в Европу, узнав, что судья может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.